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В «Дії» появилась возможность считывать QR-коды

В «Дії» появилась возможность считывать QR-коды

В приложении “Дія” появился ридер QR-кодов. Новый функционал позволяет мгновенно подтвердить действительность документа.

Об этом сообщил в FACEBOOK вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“QR документа в Дії проверяется смартфоном, для этого не нужны отдельные инструменты или программы. Но для большего комфорта мы добавили ридер QR-кодов сразу в Дії – проверяйте цифровые документы любым способом”, – сообщает Федоров.

По его словам, новый функционал мгновенно подтвердит действительность документа. Это не только удобно, но и прежде всего безопасно. Как и всегда – запрос поступит просто в реестр и отобразится вся информация.

По его словам, в новой версии 1.9.0 доработали push-сообщения, их настройки и другие технические детали.

Справка Finance.ua:

  • Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о том, что выезд за границу с 1 июня доступен по электронному паспорту в мобильном приложении «Дія».
  • Министерство цифровой трансформации разрабатывает сервис, который позволит производить передачу цифровых копий документов.
  • Министерство цифровой трансформации планирует запустить на портале государственных услуг «Дія» функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться 📱

По материалам Finance.UA
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