В «Дії» появилась возможность считывать QR-коды

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В приложении “Дія” появился ридер QR-кодов. Новый функционал позволяет мгновенно подтвердить действительность документа.
Об этом сообщил в FACEBOOK вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“QR документа в Дії проверяется смартфоном, для этого не нужны отдельные инструменты или программы. Но для большего комфорта мы добавили ридер QR-кодов сразу в Дії – проверяйте цифровые документы любым способом”, – сообщает Федоров.
По его словам, новый функционал мгновенно подтвердит действительность документа. Это не только удобно, но и прежде всего безопасно. Как и всегда – запрос поступит просто в реестр и отобразится вся информация.
По его словам, в новой версии 1.9.0 доработали push-сообщения, их настройки и другие технические детали.
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