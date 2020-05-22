В Украине разрабатывают сервис для цифровой передачи документов

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Министерство цифровой трансформации разрабатывает сервис, который позволит осуществлять передачу цифровых копий документов.
Об этом говорится на странице портала “Дія” Facebook.
Защита. Сервис будет иметь повышенный уровень защиты персональных данных.
Что это даст. Передача электронной копии сократит время, затраты и тонны бумаги. В планах — вообще избежать визитов в учреждения и передавать данные документа онлайн.
Кто сможет воспользоваться. Цифровым документом не сможет воспользоваться третья сторона: мы зафиксируем, для кого он выдан. А реестр, где хранятся данные, оставит цифровой след операции.
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