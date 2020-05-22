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В Украине разрабатывают сервис для цифровой передачи документов

В Украине разрабатывают сервис для цифровой передачи документов

Министерство цифровой трансформации разрабатывает сервис, который позволит осуществлять передачу цифровых копий документов.

Об этом говорится на странице портала “Дія” Facebook.

Защита. Сервис будет иметь повышенный уровень защиты персональных данных.

Что это даст. Передача электронной копии сократит время, затраты и тонны бумаги. В планах — вообще избежать визитов в учреждения и передавать данные документа онлайн.

Кто сможет воспользоваться. Цифровым документом не сможет воспользоваться третья сторона: мы зафиксируем, для кого он выдан. А реестр, где хранятся данные, оставит цифровой след операции.

Справка Finance.ua:

  • В Украине во время онлайн-презентации презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”.
  • После карантина электронными паспортами можно будет пользоваться: во время путешествия самолетом и поездом; для подтверждения возраста; для получения почтовых услуг; для подтверждения личности в правоохранительных органах; для получения услуг связи; для получения госуслуг в приложении “Дія”;
    для банковских операций; для гостиничных услуг.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться 🧐

По материалам Finance.UA
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