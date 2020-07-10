Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)

Чаще всего украинские пенсионеры получают выплаты в пределах 1 400 грн. Таких от общего количества 70,6%.

Об этом свидетельствуют данные от 1 июля 2020 года на сайте Пенсионного фонда Украина.

Пенсии свыше 10 000 грн получали 332 588 украинцев, а это лишь 2,9% от общего числа пенсионеров (11 241 834 человека).

Кто и сколько пенсионных выплат получает:

до 1400 грн имеют 70 487 человек, а это 70,6% от всего количества пенсионеров;

от 1401 до 1500 грн – 1465 человек (0,01%);

от 1501 до 2000 грн – 1 845 674 человека (16,4%);

от 2001 до 3000 грн – 5 158 392 человека (45,9%);

от 3001 до 4000 грн – 1 671 624 человека (14,9%);

от 4001 до 5000 грн – 884 418 человек (7,9%);

от 5001 до 10 000 грн – 1 277 186 человек (11,4%);

более 10 000 грн – 264 906 человек (2,9%).

Справка Finance.ua:

Дефицит средств в Пенсионном фонде не позволит в полном объеме обеспечить всех пенсионеров достойными пенсиями. В связи с этим в ПФУ планируют уменьшить количество граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

Новшество заработает после запуска новой пенсионной реформы, которая вступит в силу в начале 2021 года.