Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)

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Чаще всего украинские пенсионеры получают выплаты в пределах 1 400 грн. Таких от общего количества 70,6%.
Об этом свидетельствуют данные от 1 июля 2020 года на сайте Пенсионного фонда Украина.
Пенсии свыше 10 000 грн получали 332 588 украинцев, а это лишь 2,9% от общего числа пенсионеров (11 241 834 человека).
Кто и сколько пенсионных выплат получает:
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