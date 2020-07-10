НБУ выдал банкам еще 5 миллиардов "длинного" рефинанса

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Национальный банк предоставил банкам долгосрочного рефинансирования на 5,108 миллиарда гривен.
НБУ удовлетворил заявки семи банков, рефинансирование было предоставлено под 6% на срок до пяти лет.
Всего с 8 мая НБУ провел три тендера по рефинансированию сроком от года до пяти на 9,31 млрд грн.
Также с 30 апреля Нацбанк провел девять аукционов по рефинансированию сроком до 90 дней на 12,39 млрд грн. При этом тендер 5 июня не состоялся.
Следующий аукцион по 90-дневному рефинансирования состоится 17 июля, а по рефинансированию сроком до пяти лет – 14 августа.
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