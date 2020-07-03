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Президент озвучил план для заробитчан

Президент озвучил план для заробитчан

Остановить выезд кадров из Украины за границу можно достойными условиями труда, ипотекой и доступными кредитами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с бизнесом Волыни, сообщает официальное интернет-представительство главы государства. На выезд квалифицированных работников за рубеж пожаловались бизнесмены.

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“Закрывать границы никто не будет. Это первое. Во-вторых, можно многое рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, нормальной заработной платы, ничем не удержать людей”, – отметил глава государства.

По его мнению, необходимо создавать возможности, чтобы люди могли открывать свой бизнес в Украине.

“Кроме программы кредитования “5-7-9”, которую мы сейчас наполняем, еще портфельное кредитование, которое в Верховной Раде появится в виде законопроекта. Наша главная задача – до конца года сделать нормальные условия кредитования, это 5-7 процентов”, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Украина может недополучить от заробитчан $6 млрд. В этом году из-за пандемии коронавируса в мире ждут сокращения денежных переводов из-заграницы от наших заробитчан, по разным оценкам, на уровне 20-30%, а это минус $2,5-4 млрд. При этом реальные цифры могут быть еще больше, говорят банкиры.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 12 июня количество безработных в Украине составляет 516 тыс., что на 76% или 223 тыс. больше, чем на соответствующую дату прошлого года.
  • Ранее эксперт назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработки. Так, чтобы оставить украинцев дома, им надо платить 18 тысяч гривен, с учетом нового курса доллара.
  • Эксперты рассказали, что ждет в Европе украинских заробитчан после карантина после того как страны ЕС снимут карантин, часть украинских заробитчан сможет вернуться к легальной работе в Евросоюзе. При этом из-за роста безработицы рынок легальной работы будет сужаться. Однако спрос на нелегальную рабочую силу, наоборот, будет расти.

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По материалам Обозреватель
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