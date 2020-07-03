Президент озвучил план для заробитчан

Остановить выезд кадров из Украины за границу можно достойными условиями труда, ипотекой и доступными кредитами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с бизнесом Волыни, сообщает официальное интернет-представительство главы государства. На выезд квалифицированных работников за рубеж пожаловались бизнесмены.

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“Закрывать границы никто не будет. Это первое. Во-вторых, можно многое рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, нормальной заработной платы, ничем не удержать людей”, – отметил глава государства.

По его мнению, необходимо создавать возможности, чтобы люди могли открывать свой бизнес в Украине.

“Кроме программы кредитования “5-7-9”, которую мы сейчас наполняем, еще портфельное кредитование, которое в Верховной Раде появится в виде законопроекта. Наша главная задача – до конца года сделать нормальные условия кредитования, это 5-7 процентов”, – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Украина может недополучить от заробитчан $6 млрд. В этом году из-за пандемии коронавируса в мире ждут сокращения денежных переводов из-заграницы от наших заробитчан, по разным оценкам, на уровне 20-30%, а это минус $2,5-4 млрд. При этом реальные цифры могут быть еще больше, говорят банкиры.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 12 июня количество безработных в Украине составляет 516 тыс., что на 76% или 223 тыс. больше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Ранее эксперт назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработки. Так, чтобы оставить украинцев дома, им надо платить 18 тысяч гривен, с учетом нового курса доллара.