В мае количество украинских заробитчан в Польше увеличилось втрое

Восстановление польской экономики возродило спрос на рабочих из Украины, количество которых увеличилось в три раза всего за месяц.

Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

“В то время, как в апреле к нам прибыло менее 34 тысяч украинцев, в мае это число почти утроилось, до 94 тысяч”, – пишет издание, ссылаясь на данные штаба пограничной службы Республики Польша.

“В сфере логистики и агропродовольственной отрасли спрос на сотрудников из-за рубежа более чем на 20% выше, чем год назад”, – отмечает президент агентства по трудоустройству EWL Анджей Коркус, добавив, что в условиях пандемии ресторанная и гостиничная индустрия сократилась до минимума.

По словам президента агентства Personnel Service Кшиштофа Инглота, сейчас в Польше на 300-400 тысяч украинцев меньше, чем год назад. Это является результатом волны их возвращения в Украину в первые недели пандемии, а также затрудненного притока сезонных рабочих.

Кроме того, по словам Инглота, стоимость приезда работников из Украины сейчас в три раза выше, чем год назад. Сообщается, что его агентство привлекает 150-300 украинцев в неделю для работы в пищевой промышленности, логистике и производстве бытовой техники. Оно покрывает расходы на прибытие и обязательный 14-дневный карантин.

Еще дальше пошло агентство Gremi Personal, которое с мая организует чартерные рейсы для сотрудников из Украины.