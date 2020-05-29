В мае количество украинских заробитчан в Польше увеличилось втрое

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Восстановление польской экономики возродило спрос на рабочих из Украины, количество которых увеличилось в три раза всего за месяц.
Об этом пишет издание Rzeczpospolita.
“В то время, как в апреле к нам прибыло менее 34 тысяч украинцев, в мае это число почти утроилось, до 94 тысяч”, – пишет издание, ссылаясь на данные штаба пограничной службы Республики Польша.
“В сфере логистики и агропродовольственной отрасли спрос на сотрудников из-за рубежа более чем на 20% выше, чем год назад”, – отмечает президент агентства по трудоустройству EWL Анджей Коркус, добавив, что в условиях пандемии ресторанная и гостиничная индустрия сократилась до минимума.
По словам президента агентства Personnel Service Кшиштофа Инглота, сейчас в Польше на 300-400 тысяч украинцев меньше, чем год назад. Это является результатом волны их возвращения в Украину в первые недели пандемии, а также затрудненного притока сезонных рабочих.
Кроме того, по словам Инглота, стоимость приезда работников из Украины сейчас в три раза выше, чем год назад. Сообщается, что его агентство привлекает 150-300 украинцев в неделю для работы в пищевой промышленности, логистике и производстве бытовой техники. Оно покрывает расходы на прибытие и обязательный 14-дневный карантин.
Еще дальше пошло агентство Gremi Personal, которое с мая организует чартерные рейсы для сотрудников из Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нетВчера, 08:00 - 47815 24
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)Вчера, 10:00 - 3197 12
Украинцы переводят все меньше денег из ПольшиВчера, 08:33 - 2214 12
В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушение ПДДВчера, 14:00 - 2133 11
Зеленский объяснил, как решить проблему “кадрового голода” в УкраинеВчера, 11:00 - 2228 9
В Украине введут Гарантированный минимальный доходВчера, 14:45 - 4290 5
Правительство изменило программу "5-7-9%" на кредиты под 0%Вчера, 15:00 - 3472 2
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)Вчера, 10:00 - 3197 12
МАУ изменит тарифы после возобновления полетовВчера, 13:00 - 2603 1
Зеленский объяснил, как решить проблему “кадрового голода” в УкраинеВчера, 11:00 - 2228 9
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)Вчера, 10:48 - 514
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 970 5
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3175 3
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1232
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 1065 1