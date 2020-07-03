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СБУ разоблачила 4-летнюю схему неуплаты пошлин при поставках минудобрений из РФ

СБУ разоблачила 4-летнюю схему неуплаты пошлин при поставках минудобрений из РФ

Служба безопасности Украины задокументировала механизм неуплаты антидемпинговых пошлин на сотни миллионов гривен поставщиками минудобрений из России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что поставщики из РФ через украинских дистрибьюторов в течение 2014-2018 годов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил. Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Поэтому поставки минудобрений осуществляли по наименьшей ставке пошлины, что привело к неуплате в государственный бюджет таможенных пошлин на сотни миллионов гривен.

Установлено, что после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины в мае 2018 года о внесении российских производителей минудобрений в “санкционный” список, организаторы наладили незаконную поставку продукции из РФ.

По решению суда правоохранители провели 6 обысков в офисах коммерсантов и 23 обзоры складских помещений на территории Харьковской, Хмельницкой, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве.

По материалам Економічна Правда
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