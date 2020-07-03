0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 985 0

Межбанк: валютный рынок продолжает удивлять

Межбанк: валютный рынок продолжает удивлять

Украинский валютный рынок продолжает “удивлять” наблюдателей и экспертов. Несмотря на то, что первичный шок от громкой отставки главы Нацбанка Якова Смолия у клиентов и банков прошел и уже вчера курс практически окончательно закрепился ниже 27 гривен, до сих пор остается загадкой реакция на происходящее со стороны нерезидентов – владельцев украинских ОВГЗ. Пока они достаточно осторожны в своих оценках, продолжают покупать валюту и выходить из наших облигаций. Но делают это небольшими объемами, чтобы “не взрывать” котировки своим спросом на валюту.

Весь финансовый рынок Украины занят сейчас раскладыванием пасьянсов, кто же станет новым главой НБУ и как это изменит денежно-кредитную политику и котировки межбанка и обменок. Ситуация с претендентами быстро меняется и рынок полон слухами. Тем более, что бюджет пока остается дефицитным и “дыра” в нем растет. А разговоры чиновников о необходимости проведения девальвации – нарастают.

Обычно – подобные неопределенности, если они происходят в других странах – раскачивают курс за счет спекуляций вокруг таких событий. У нас же напротив – гривна пока укрепляется. На этом фоне – поведение нерезидентов и их реакция на происходящее в Украине – становится главным драйвером потенциального роста курса.

В ближайшее время пройдут очередные погашения предыдущих ОВГЗ, которые активно ранее покупали иностранцы и их действия в части объемов покупки валюты – могут существенно увеличить давление на курс гривны. Именно иностранцы под разговоры и “страшилки” чиновников о потенциальном росте курса в интересах бюджета и экономики – способны достаточно быстро в настоящее время повлиять на курсообразование.

Украинские же компании предпочитают сейчас лишь закрывать текущие задачи, так как запасов гривны у них нет, а последствия карантина и кризиса уже фактически докатились даже до самых благополучных в финансовом отношении отраслей нашей экономики.

Кризис пока лишь нарастает, экономические показатели слабые, что позволит спекулянтам в ближайшее время периодически раскачивать валютный рынок за счет “запугивания” нерезидентов последствиями смены главы НБУ.

Но именно оперативная реакция регулятора и может гасить подобные попытки. Как это было в первый день после отставки Якова Смолия, когда Нацбанк продал $150 млн и погасил первую волну паники. Лишь бы такое желание пресекать попытки раскачки курса у НБУ сохранялось и после изменений в руководстве этого ведомства.

Сегодня же периодические спекулятивные попытки раскачать рынок продолжатся, а межбанк будет полностью зависеть от курсовых задач и поведения крупных местных компаний и нерезидентов.

В случае излишка предложения валюты на торгах – мы снова увидим Нацбанк с интервенциями по выкупу доллара.

Котировки межбанка на 9 июля по нашему прогнозу будут находиться в пределах коридора: доллар – 26,80 – 27,15 гривен, евро – 30,33 – 30,85 гривен.

На наличном рынке – без особых изменений. Спрос на валюту достаточно низкий и обменники при выставлении своих ценников будут ориентироваться только на ситуацию на межбанке и спрос на валюту со стороны граждан.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,93 / 26,95
евро – 30,50 / 30,52
российский рубль – 0,3783 / 0,3788

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.