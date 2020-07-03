Межбанк: валютный рынок продолжает удивлять

Украинский валютный рынок продолжает “удивлять” наблюдателей и экспертов. Несмотря на то, что первичный шок от громкой отставки главы Нацбанка Якова Смолия у клиентов и банков прошел и уже вчера курс практически окончательно закрепился ниже 27 гривен, до сих пор остается загадкой реакция на происходящее со стороны нерезидентов – владельцев украинских ОВГЗ. Пока они достаточно осторожны в своих оценках, продолжают покупать валюту и выходить из наших облигаций. Но делают это небольшими объемами, чтобы “не взрывать” котировки своим спросом на валюту.

Весь финансовый рынок Украины занят сейчас раскладыванием пасьянсов, кто же станет новым главой НБУ и как это изменит денежно-кредитную политику и котировки межбанка и обменок. Ситуация с претендентами быстро меняется и рынок полон слухами. Тем более, что бюджет пока остается дефицитным и “дыра” в нем растет. А разговоры чиновников о необходимости проведения девальвации – нарастают.

Обычно – подобные неопределенности, если они происходят в других странах – раскачивают курс за счет спекуляций вокруг таких событий. У нас же напротив – гривна пока укрепляется. На этом фоне – поведение нерезидентов и их реакция на происходящее в Украине – становится главным драйвером потенциального роста курса.

В ближайшее время пройдут очередные погашения предыдущих ОВГЗ, которые активно ранее покупали иностранцы и их действия в части объемов покупки валюты – могут существенно увеличить давление на курс гривны. Именно иностранцы под разговоры и “страшилки” чиновников о потенциальном росте курса в интересах бюджета и экономики – способны достаточно быстро в настоящее время повлиять на курсообразование.

Украинские же компании предпочитают сейчас лишь закрывать текущие задачи, так как запасов гривны у них нет, а последствия карантина и кризиса уже фактически докатились даже до самых благополучных в финансовом отношении отраслей нашей экономики.

Кризис пока лишь нарастает, экономические показатели слабые, что позволит спекулянтам в ближайшее время периодически раскачивать валютный рынок за счет “запугивания” нерезидентов последствиями смены главы НБУ.

Но именно оперативная реакция регулятора и может гасить подобные попытки. Как это было в первый день после отставки Якова Смолия, когда Нацбанк продал $150 млн и погасил первую волну паники. Лишь бы такое желание пресекать попытки раскачки курса у НБУ сохранялось и после изменений в руководстве этого ведомства.

Сегодня же периодические спекулятивные попытки раскачать рынок продолжатся, а межбанк будет полностью зависеть от курсовых задач и поведения крупных местных компаний и нерезидентов.

В случае излишка предложения валюты на торгах – мы снова увидим Нацбанк с интервенциями по выкупу доллара.

Котировки межбанка на 9 июля по нашему прогнозу будут находиться в пределах коридора: доллар – 26,80 – 27,15 гривен, евро – 30,33 – 30,85 гривен.

На наличном рынке – без особых изменений. Спрос на валюту достаточно низкий и обменники при выставлении своих ценников будут ориентироваться только на ситуацию на межбанке и спрос на валюту со стороны граждан.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,93 / 26,95

евро – 30,50 / 30,52

российский рубль – 0,3783 / 0,3788

Курсы валют на Межбанке

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