Стремительный рост Tesla превратил многих ее сотрудников в миллионеров

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Стремительный взлёт американской автомобильной компании Tesla превратил многих её сотрудников и руководителей в очень богатых людей, хотя лидирует в этом плане, конечно же, гендиректор Илон Маск (Elon Musk).
Как и большинство технологических компаний, Tesla предлагает опционы на акции и гранты в рамках своих компенсационных пакетов. Но, в отличие от большинства автопроизводителей, компания предлагает выплаты в виде опционов на акции всем сотрудникам, включая производственных партнёров и персонал по продажам, что редко встречается в автомобильной промышленности.
В связи с недавним резким ростом стоимости акций, выросшей только в этом году более чем на 200 %, в компании появилась целая группа новых «миллионеров Tesla». Поскольку топ-менеджерам приходится раскрывать свои активы в компании, можно достоверно определить, насколько они стали богаче за это время.
Вот несколько примеров, приведенных ресурсом Electrek: Согласно последнему отчёту, Дрю Баглино (Drew Baglino), старший вице-президент по энергетике Tesla, владеет 4222 акциями компании. Его доля в Tesla на сегодняшний день составляет более $5,7 млн. Баглино является одним из ведущих инженеров Tesla, его считают новым неофициальным техническим директором компании.
Джером Гильен (Jerome Guillen), президент производственного департамента, владеет 9752 акциями Tesla на сумму более $13 млн. Гильен возглавлял несколько ключевых программ в Tesla, в том числе Model S и Tesla Semi, прежде чем стать руководителем департамента.
Зак Киркхорн (Zachary Kirkhorn), финансовый директор Tesla, в настоящее время владеет 11 831 акцией Tesla стоимостью более $16 млн. Это один из самых молодых финансовых директоров среди крупных технологических компаний, ему 35 лет.
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