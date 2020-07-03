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Президент подписал указ о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ

Президент подписал указ о выходе Украины из еще одного соглашения СНГ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

Текст документа обнародован на сайте главы государства.

“В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 54 Венской конвенции о праве международных договоров и статьей 8 Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых государств, заключенного 5 декабря 2012 в г. Ашхабаде”, – говорится в указе.

Президент поручил Министерству иностранных дел уведомить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.

Как сообщалось, 15 января Кабмин поддержал проект Указа Президента о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.

Отмечалось, что этот шаг обеспечит уменьшение обязательств Украины в рамках СНГ и будет способствовать защите национальных интересов государства.

По материалам День
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