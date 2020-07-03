На Полтавщине напали на машину "Укрпочты" и похитили 2,5 млн грн и пистолет

Около 10 часов 7 июля в полиции Полтавщины поступило сообщение, что вблизи с. Тишки, Лубенского района, неизвестные взорвали автомобиль “Газель”, который принадлежит Укрпочте, и завладели деньгами в сумме более двух с половиной миллионов гривен и табельным пистолетом охранника.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Ведутся следственные действия.