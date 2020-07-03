Инвесторы "зеленой" энергетики согласились приостановить строительство новых СЭС

Инвесторы возобновляемых источников электроэнергии, подписывая меморандум с правительством, согласились, что в Украине приостановят новое строительство солнечных электростанций (СЭС), которые работают по “зеленому” тарифу.

Об этом и.о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала в интервью “Украинской правде”.

“По строительству “солнца” (СЭС – ред.) мы перевыполнили все возможные планы, у нас “солнца” настолько много, что его нечем балансировать. Поэтому изначально во время переговоров инвесторы согласились, что мы останавливаем новое строительство “солнца”, – сказала она.

Что касается “ветра”, технология строительства ветряных станций гораздо тяжелее, чем “солнца”.

“Там заранее заказываются турбины, которые изготавливаются не у нас в стране, и весь процесс занимает гораздо больше времени. Сегодняшним законодательством на строительство “ветра” предполагалось три года, поэтому мы исходили из того, что “ветер”, который уже начали строить, нужно достроить, и, по расчетам, его не будет больше, чем 800 МВт. Это небольшая величина. По самым оптимистичным оценкам, до 2023 года может быть построен 1 гигаватт мощности”, – отметила и.о. министра.

То есть, у инвесторов ВЭС, которые уже начали строительство или сделали соответствующие заказы на заводах, будет возможность достроить проекты.

По словам Буславец, на подписание меморандума с правительством согласились не все.

“Например, ассоциация Игоря Тынного, которая объединяет именно солнечные станции… На самом деле, они еще открыты, они еще думают. Мне кажется, что будут ждать голосования за законопроект, который был разработан на основании меморандума. Я думаю, что еще многие смогут присоединиться к этому меморандуму, потому что судиться – это тоже недешевое удовольствие”, – считает и.о. министра энергетики.