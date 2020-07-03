В США испытывают ракетный двигатель, который должен заменить российский

Американская компания Blue Origin передала компании ULA (United Launch Alliance) для испытаний первый ракетный двигатель BE-4, который может заменить российский РД-180.

Об этом сообщает Space News.

“Blue Origin на этой неделе доставила ракетный двигатель BE-4 компании United Launch Alliance”, – говорится в сообщении.

В Twitter компания ULA 1 июля объявила, что двигатель BE-4 прибыл на завод в Декатуре, штат Алабама.

Второй двигатель должны доставить на завод также в этом месяце.



ULA поставила цель в 2021 году осуществить свою первую миссию на ракете-носителе VulcanCentaur, которая должна стать преемницей ракеты-носителя Atlas-5, которую ULA предлагает сейчас на рынке космических услуг. Первая ступень нынешней версии ракеты Atlas оснащена двухкамерным двигателем РД-180 российского производства.

ULA пытается получить один из двух контрактов, которые Космические силы США этим летом заключат с подрядчиками с целью запуска в космос десятков спутников в период между 2022 и 2027 годами.