В Минюсте рассказали о подводных камнях регистрации договора купли-продажи недвижимого имущества

В Минюсте рассказали о регистрации договора купли-продажи недвижимого имущества.

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В соответствии со статьей 15 Закона Украины «О товарной бирже» соглашения, зарегистрированные на бирже, не подлежат нотариальному удостоверению.

Соглашение считается заключенным с момента его регистрации на бирже.

Что же касается договоров купли-продажи недвижимого имущества, заключаемых с 01.01.2004, то согласно статье 657 Гражданского кодекса Украины, договор купли-продажи земельного участка, единого имущественного комплекса, жилого дома (квартиры) или другого недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации.

Статьей 220 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что в случае несоблюдения сторонами требования закона о нотариальном удостоверении договора такой договор является ничтожным.

То есть сейчас владелец квартиры, который приобрел недвижимость путем регистрации договора на бирже, должен обратиться в суд для признания договора купли-продажи действительным.

Именно проблему с признанием договора действительным помогли решить юристы Одесского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи гражданке Украины.

Она вместе с тремя сыновьями приобрела квартиру и зарегистрировала куплю-продажу недвижимого имущества на товарной бирже. После смерти одного из сыновей женщина обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, однако ей было отказано на том основании, что эта квартира находится в общей совместной собственности, однако доля умершего договором не определена, а сам договор не признан в суде действительным.

Уполномоченный Центром адвокат Анатолий Осадчий подготовил женщине исковое заявление о признании договора действительным и определении долей в общей совместной собственности, а также осуществлял представительство интересов в суде.

Благодаря работе адвоката в суде было установлено, что при заключении указанного договора между сторонами было достигнуто соглашение по всем существенным условиям (предмета и цены указанного договора), а также произошло полное выполнение условий договора (продавцом получены до подписания договора денежные средства за указанную квартиру, квартира была передана покупателям, а в дальнейшем их местожительство было зарегистрировано в указанной квартире).

Учитывая это суд признал договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенного на бирже, действительным, а также определил долю умершего сына в праве общей собственности на квартиру.

Справка Finance.ua:

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