В столице смягчили карантин: что разрешили

В понедельник, 6 июля, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение о смягчении некоторых карантинных ограничений в столице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам разрешили работать после 22:00 при условии соблюдения санитарных норм и регламентов.

«Работа же увеселительных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничена до 22:00», – добавил Кличко.

Справка Finance.ua:

Польша вновь ввела карантин для украинцев. Власти передумали пускать в страну авиапассажиров из Украины без обязательного карантина. Новый указ начинает действовать с 3 июля.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах.

Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

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