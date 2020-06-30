Польша вновь ввела карантин для украинцев

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Польша передумала пускать в страну авиапассажиров из Украины без обязательного карантина. Новый указ начинает действовать с сегодняшнего дня, 3 июля.
Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте МВД Польши.
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Исключения сделали только для нескольких категорий лиц. Так, при пересечении границы не идти на самоизоляцию разрешается учащимся, студентам различных форм обучения, слушателям заведений последипломного образования, аспирантам, у которых есть официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не сидеть на карантине также смогут те, кто занимается научной или исследовательской работой.
Кроме того, от прохождения 14-дневного карантина в Польше также освобождены: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, работающие на морских добывающих платформах, выполняющие работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.
Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.
Ранее сообщалось, что Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины.
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