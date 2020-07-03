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Uber договорилась о покупке сервиса доставки еды Postmates более чем за $2,5 млрд

Uber договорилась о покупке сервиса доставки еды Postmates более чем за $2,5 млрд

Компания Uber Technologies договорилась о приобретении американского сервиса доставки еды Postmates за $2,65 млрд.

Как сообщает Reuters, сделка была одобрена советом директоров Uber, о ней может быть объявлено уже сегодня.

По предварительным данным, глава Uber Eats Пьер-Димитри Гор-Коти продолжит руководить объединенным бизнесом.

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Uber и Postmates пока не ответили на запрос агентства о комментарии.

На прошлой неделе стало известно, что Postmates возродила планы IPO после получения предложений о приобретении от других компаний.

По материалам Mind
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