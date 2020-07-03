Uber договорилась о покупке сервиса доставки еды Postmates более чем за $2,5 млрд

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Uber Technologies договорилась о приобретении американского сервиса доставки еды Postmates за $2,65 млрд.
Как сообщает Reuters, сделка была одобрена советом директоров Uber, о ней может быть объявлено уже сегодня.
По предварительным данным, глава Uber Eats Пьер-Димитри Гор-Коти продолжит руководить объединенным бизнесом.
Читайте также: Из Украины уходит сервис по доставке еды Uber Eats
Uber и Postmates пока не ответили на запрос агентства о комментарии.
На прошлой неделе стало известно, что Postmates возродила планы IPO после получения предложений о приобретении от других компаний.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУВчера, 16:09 - 10024 16
Нардеп: прибыль госпредприятий падает - зарплаты их директоров растут8 ч. назад - 1126 9
Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июня10 ч. назад - 10644 7
ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДДВчера, 21:08 - 4437 6
Повышение тарифов на э/э приведет к увеличению тарифов на воду - эксперт10 ч. назад - 1447 4
Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июня10 ч. назад - 10644 7
ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДДВчера, 21:08 - 4437 6
Служба занятости назвала наиболее оплачиваемые вакансии в столице9 ч. назад - 2247 1
Microsoft бесплатно обучит IT-навыкам 25 млн человекВчера, 22:05 - 2142
Межбанк: обстановка для гривны останется сложной7 ч. назад - 1717
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 460
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 571 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4286 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1433
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1430 1