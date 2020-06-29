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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (23,313 млн и 32,467 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 28), максимальный курс продажи доллара 27,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,05-27,07 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 70 активных заявок по доллару на сумму 55,780 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,0300 – 99 999
27,0000 – 44 444
27,0000 – 11 000
27,0000 – 111 111
27,0000 – 2 000
27,0000 – 30 000
27,0000 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8000 – 20 000
26,9300 – 30 000
27,0500 – 30 000
27,0500 – 49 000
27,0500 – 50 000
27,0500 – 22 000
27,0700 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0911 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9359 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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