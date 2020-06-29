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В Минсоцполитики назвали главную проблему с повышением прожиточного минимума

В Минсоцполитики назвали главную проблему с повышением прожиточного минимума

В Украине с 1 июля повысились пенсии и прожиточный минимум.

О том, почему прожиточный минимум не должен быть основой для расчета других выплат, рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире канала “Украина 24”.

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“К прожиточному минимуму привязали очень много показателей – более 200, а также некоторые штрафы к нему привязаны. И сейчас, меняя прожиточный минимум, мы тянем за ним все эти выплаты. Именно в этом вопросе надо наводить порядок и отвязать показатели, которые не свойственны для прожиточного минимума. По сути, прожиточный минимум должен быть только базовым показателем. Все остальные показатели должны быть отвязаны от него. Тогда оперировать этими показателями и менять их будет гораздо легче. На заседании правительства было принято решение о повышении минимальной зарплаты – с 1 сентября по 5000 гривен, и постепенно дальше с 1 января и 1 июля следующего года еще повышать. Это будут деньги для того, чтобы потом поднимать и минимальную пенсию”, – сказал он.

По его словам, далее следует уделить внимание минимальной зарплате, которая является производной для других социальных выплат. Шамбир назвал основную проблему, из-за которой в бюджет не поступают деньги для повышения пенсий.

“Самая большая проблема в Украине – это теневая зарплата. Зарплата в конвертах – это источник, который дает нам недопоступления в ПФУ, бюджет. Это те средства, которые не идут на выплаты пенсионерам. Эти задачи, над которыми мы сейчас работаем, должны привести к положительным результатам. Постепенными шагами нужно поднимать минимальную зарплату, чтобы ее не опережала инфляция”, – сказал он.

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По материалам Сегодня
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