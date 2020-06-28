Криклий назвал страны, которые открыли свои границы для украинцев

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что уже 5 стран готовы принимать украинских отдыхающих, но некоторые из них выдвинули свои условия.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украинцы уже могут улететь на отдых в:
“Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов”, – добавил он.
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Кроме того, министр напомнил, что каждые две недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран. Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией.
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