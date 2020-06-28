Где в Украине самые высокие средние зарплаты: Госстат

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Реальная зарплата в Украине в мае этого года против аналогичного периода годом ранее выросла на 1,4%, а по сравнению с апрелем 2020 – на 0,8%.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
При этом, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в мае составила 10 542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).
По сравнению с апрелем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,1%, а за последние 12 месяцев (относительно мая 2019 г.) – на 3,0%.
Где выплачивали самые высокие зарплаты в мае:
Самая низкая средняя зарплата оказалась в Черновицкой области – 7921 грн.
Предварительный график, согласно которому будут повышать минимальную зарплату:
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