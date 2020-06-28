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Где в Украине самые высокие средние зарплаты: Госстат

Где в Украине самые высокие средние зарплаты: Госстат

Реальная зарплата в Украине в мае этого года против аналогичного периода годом ранее выросла на 1,4%, а по сравнению с апрелем 2020 – на 0,8%.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

При этом, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в мае составила 10 542 грн, что в 2,2 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн).

По сравнению с апрелем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,1%, а за последние 12 месяцев (относительно мая 2019 г.) – на 3,0%.

Где выплачивали самые высокие зарплаты в мае:

  • в г. Киеве – 15 191 грн;
  • Донецкой обл. – 11 854 грн;
  • Днепропетровской – 10 938 грн;
  • Запорожской – 10 755 грн;
  • Киевской -10 712 грн.

Самая низкая средняя зарплата оказалась в Черновицкой области – 7921 грн.

Справка Finance.ua:

Предварительный график, согласно которому будут повышать минимальную зарплату:

  • с 1 сентября 2020 года – будет увеличена до 5 тыс. грн;
  • с 1 января 2021 года – до 6 тыс. грн;
  • с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. гн.

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По материалам Finance.UA
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