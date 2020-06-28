0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

Украинцы с начала года ввезли в страну иномарок на $1,2 миллиарда

Украинцы с начала года ввезли в страну иномарок на $1,2 миллиарда

Импорт легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2020 г. составляет 1,21 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Больше всего легковых автомобилей было ввезено в Украину из таких стран:

  • США – на 268,3 млн долларов;
  • Япония – 228,7 млн долларов;
  • Германия – 200,2 млн долларов.

Читайте также: Новые камеры автофиксации выявляют автомобили-двойники

Также в Таможенной службе сообщили, что в январе-мае Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 1,744 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, Германии и Кении.

Справка Finance.ua:

  • Covid-19 нанес удар и по рынку продажи автомобилей в Украине. По данным ведущих автодилеров, общий объем продаж новых авто за первые 5 месяцев 2020 года в сравнении с предыдущим периодом прошлого года упал на чуть более 7%.
  • Лидер среди продаже авто в Украине – Toyota. В мае было продано более 1000 шт. Этому бренду сейчас принадлежит более 17% украинского рынка.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Кредитные карты для водителей 🚗

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.