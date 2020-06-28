Украинцы с начала года ввезли в страну иномарок на $1,2 миллиарда

Импорт легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2020 г. составляет 1,21 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Больше всего легковых автомобилей было ввезено в Украину из таких стран:

США – на 268,3 млн долларов;

Япония – 228,7 млн долларов;

Германия – 200,2 млн долларов.

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Также в Таможенной службе сообщили, что в январе-мае Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 1,744 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, Германии и Кении.

Справка Finance.ua:

Covid-19 нанес удар и по рынку продажи автомобилей в Украине. По данным ведущих автодилеров, общий объем продаж новых авто за первые 5 месяцев 2020 года в сравнении с предыдущим периодом прошлого года упал на чуть более 7%.

Лидер среди продаже авто в Украине – Toyota. В мае было продано более 1000 шт. Этому бренду сейчас принадлежит более 17% украинского рынка.

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