Украинцы с начала года ввезли в страну иномарок на $1,2 миллиарда

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Импорт легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2020 г. составляет 1,21 млрд долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.
Больше всего легковых автомобилей было ввезено в Украину из таких стран:
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Также в Таможенной службе сообщили, что в январе-мае Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 1,744 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, Германии и Кении.
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