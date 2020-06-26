В каких районах столицы приняли в эксплуатацию больше всего жилья

В январе-марте 2020 г. в г. Киеве принято в эксплуатацию 88,2 тыс. м2 общей площади жилых зданий.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики г. Киева.

При этом из этого количества 4,1 тыс. м2 (4,7%) – в соответствии с Порядком принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешительного документа на выполнение строительных работ.

Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе–марте 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 49,4%.

Всего принято в эксплуатацию жилых зданий:

в Печерском районе (27,8 тыс. м2, или 31,5% от общего объема площади жилья в целом по городу);

Шевченковском (26,4 тыс. м2, или 29,9%);

Голосеевскому (24,8 тыс. м2, или 28,2%).

Меньше всего жилья приняли в Дарницком районе (0,6 тыс. м2, или 0,7%).

Подавляющая часть (85,2%, или 75,1 тыс. м2) общего объема жилья принята в эксплуатацию в домах с двумя и более квартирами.

В январе–марте 2020г. принято в эксплуатацию 1176 квартир. Средний размер квартиры составляет 75,0 м2 общей площади.

Справка Finance.ua:

Средние цены на квартиры в новостройках Киева в мае 2020 года составили 28 414 грн/кв. м

Продавать и сдавать жилье могут обязать по новым правилам. В проекте содержится положение, согласно которому риелторские услуги могут предоставляться только субъектом риелторской деятельности, которому такое право предоставлено в порядке и на условиях, определенных в законопроекте.

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