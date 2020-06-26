В каких районах столицы приняли в эксплуатацию больше всего жилья

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В январе-марте 2020 г. в г. Киеве принято в эксплуатацию 88,2 тыс. м2 общей площади жилых зданий.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики г. Киева.
При этом из этого количества 4,1 тыс. м2 (4,7%) – в соответствии с Порядком принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешительного документа на выполнение строительных работ.
Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе–марте 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 49,4%.
Всего принято в эксплуатацию жилых зданий:
Меньше всего жилья приняли в Дарницком районе (0,6 тыс. м2, или 0,7%).
Подавляющая часть (85,2%, или 75,1 тыс. м2) общего объема жилья принята в эксплуатацию в домах с двумя и более квартирами.
В январе–марте 2020г. принято в эксплуатацию 1176 квартир. Средний размер квартиры составляет 75,0 м2 общей площади.
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