Нефедов раскритиковал законопроект о локализации

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов раскритиковал законопроект №3739 о локализации отраслей машиностроения и введения локализации как квалификационного критерия для участия в закупке.

Об этом он написал в Facebook.

“Целая группа депутатов из разных фракций только что зарегистрировала законопроект #3739, который так же хочет поддержать “украинский Ланос”.

Конечно, поддержка украинского бизнеса – это хорошо. Я тоже за поддержку. Но предлагается совсем не защитить от произвола проверяющих, выделить гранты, гарантировать кредиты или снизить налоги. Предлагается не допускать на торги продавцов большого перечня товаров, у которых уровень локализации меньше какого-то процента”, – написал он.

“Мечта авторов законопроекта: “Мерседес испугается и построит здесь завод, только чтобы не потерять заветный украинский рынок”.

Реальность: “Появится целая индустрия прокладок, которые будут клеить украинские логотипы на иностранную продукцию, и продавать их с приличной наценкой – ведь конкуренция в торгах будет ниже”, – добавил Нефедов.

По его словам, это нарушает Соглашение об Ассоциации с ЕС, Соглашение о Зоне Свободной Торговли с Канадой, Соглашение GPA Мировой организации торговли.