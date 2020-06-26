Нефедов раскритиковал законопроект о локализации

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Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов раскритиковал законопроект №3739 о локализации отраслей машиностроения и введения локализации как квалификационного критерия для участия в закупке.
Об этом он написал в Facebook.
“Целая группа депутатов из разных фракций только что зарегистрировала законопроект #3739, который так же хочет поддержать “украинский Ланос”.
Конечно, поддержка украинского бизнеса – это хорошо. Я тоже за поддержку. Но предлагается совсем не защитить от произвола проверяющих, выделить гранты, гарантировать кредиты или снизить налоги. Предлагается не допускать на торги продавцов большого перечня товаров, у которых уровень локализации меньше какого-то процента”, – написал он.
“Мечта авторов законопроекта: “Мерседес испугается и построит здесь завод, только чтобы не потерять заветный украинский рынок”.
Реальность: “Появится целая индустрия прокладок, которые будут клеить украинские логотипы на иностранную продукцию, и продавать их с приличной наценкой – ведь конкуренция в торгах будет ниже”, – добавил Нефедов.
По его словам, это нарушает Соглашение об Ассоциации с ЕС, Соглашение о Зоне Свободной Торговли с Канадой, Соглашение GPA Мировой организации торговли.
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