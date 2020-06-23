0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

НБУ проведет первый своп-аукцион на 2 миллиарда гривен

НБУ проведет первый своп-аукцион на 2 миллиарда гривен

Нацбанк 2 июля 2020 года проведет первый аукцион своп процентной ставки среди банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Это новый инструмент, который Национальный банк вводит впервые. Он дает возможность банкам хеджировать, то есть снижать их процентные риски, и это придаст стимулы для инвестиций и долгосрочного кредитования”, – говорится в сообщении.

В НБУ объясняют, что этот аукцион ценовой.

“С точки зрения экономического содержания операции аукцион можно представить следующим образом: банк предоставляет заявку на “получение” определенной суммы условного кредита под определенную фиксированную процентную ставку.

Если заявка будет удовлетворена, тогда банк “предоставляет Национальному банку аналогичную сумму условного кредита, но под плавающую процентную ставку, которая рассчитывается на основе Украинского индекса межбанковских ставок овернайт UONIA и, соответственно, отражает рыночные условия.

Оба условных кредита имеют не только одинаковые суммы, но и одинаковые даты погашения и даты уплаты процентов. В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей”, – добавили в регуляторе.

Справка Finance.ua:

  • Своп – соглашение об обмене активов, процентных выплат, процентных ставок или других характеристик, указанных в соглашении, с целью оптимизации структуры капитала компании и получения дополнительного дохода.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.