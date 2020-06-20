Toyota собирается отозвать 700 тысяч экземпляров популярной модели во всем мире

Компания Toyota собирается отозвать 752 тысячи экземпляров модели Prius.

Отмечается, что причиной такого решения японского автопроизводителя является неисправность гибридной силовой установки.

Читайте также: Toyota сократит производство: на выпуск каких авто повлияет решение

Все дело в том, что просто на ходу двигатель может резко потерять мощность и заглохнуть. При этом усилитель руля и тормозная система продолжат работать. Однако риск попасть в ДТП сохраняется.

Отзыву Toyota Prius подлежат модели 2013-2015 годов выпуска и Prius V 2014-2017 годов.

В августе автопроизводитель должен известить всех собственников о необходимости передать автомобили в ближайший сервисный центр марки. Специалисты Toyota обновят программное обеспечение силовых установок. Все работы будут выполняться бесплатно.