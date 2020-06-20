Toyota собирается отозвать 700 тысяч экземпляров популярной модели во всем мире

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Компания Toyota собирается отозвать 752 тысячи экземпляров модели Prius.
Отмечается, что причиной такого решения японского автопроизводителя является неисправность гибридной силовой установки.
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Все дело в том, что просто на ходу двигатель может резко потерять мощность и заглохнуть. При этом усилитель руля и тормозная система продолжат работать. Однако риск попасть в ДТП сохраняется.
Отзыву Toyota Prius подлежат модели 2013-2015 годов выпуска и Prius V 2014-2017 годов.
В августе автопроизводитель должен известить всех собственников о необходимости передать автомобили в ближайший сервисный центр марки. Специалисты Toyota обновят программное обеспечение силовых установок. Все работы будут выполняться бесплатно.
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