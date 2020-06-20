0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

Toyota собирается отозвать 700 тысяч экземпляров популярной модели во всем мире

Toyota собирается отозвать 700 тысяч экземпляров популярной модели во всем мире

Компания Toyota собирается отозвать 752 тысячи экземпляров модели Prius.

Отмечается, что причиной такого решения японского автопроизводителя является неисправность гибридной силовой установки.

Читайте также: Toyota сократит производство: на выпуск каких авто повлияет решение

Все дело в том, что просто на ходу двигатель может резко потерять мощность и заглохнуть. При этом усилитель руля и тормозная система продолжат работать. Однако риск попасть в ДТП сохраняется.

Отзыву Toyota Prius подлежат модели 2013-2015 годов выпуска и Prius V 2014-2017 годов.

В августе автопроизводитель должен известить всех собственников о необходимости передать автомобили в ближайший сервисный центр марки. Специалисты Toyota обновят программное обеспечение силовых установок. Все работы будут выполняться бесплатно.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.