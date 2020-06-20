Olympus продает бизнес по производству фотокамер

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Компания Japan Industrial Partners, которая приобрела у Sony компьютерный бизнес VAIO, подписала меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым Olympus расширит подразделение по производству камер и передаст все свои акции.
Отделение фотокамер является небольшой частью бизнеса Olympus, которая в настоящее время сосредоточена на предоставлении медицинского оборудования, такого как эндоскопы. В прошлом году генеральный директор Ясуко Такеуши намекнул журналистам, что подразделение камер не было закрыто для продажи.
Olympus заявляет, что “приняла меры для преодоления чрезвычайно серьезного кризиса рынка цифровых фотоаппаратов, в частности, из-за быстрого сокращения рынка, вызванного развитием смартфонов”, но пришла к выводу, что ее усилий было недостаточно. Как и в случае с VAIO, JIP планирует оптимизировать бизнес и продолжит разработку продуктов с использованием таких брендов Olympus, как OM-D и Zuiko.
Отделение обработки изображений Olympus, которое в течение последнего десятилетия сосредоточилось на беззеркальных камерах формата Micro Four Thirds, потеряло деньги за последние три года. Серия Pen, основанная на классической линейке полукадровых кинопленок, вызвала волну ретро-цифровых беззеркальных камер с E-P1 2009 года, и Olympus выпустила несколько хорошо принятых камер в течение 2010-х годов.
Olympus и JIP планируют подписать окончательное соглашение к концу сентября, а сделка должна быть завершена в конце этого года. Финансовые условия приобретения еще не были обнародованы.
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