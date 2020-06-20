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Экономика Украины дно кризиса пока не прошла, - НБУ

Экономика Украины дно кризиса пока не прошла, - НБУ

Статистические данные за май 2020 года показывают некоторое оживление в экономике Украины. Однако дно кризиса пока не пройдено.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на презентации “Отчета о финансовой стабильности Национального банка Украины.

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“Я не буду оптимистично говорить, что экономика прошла дно кризиса и т. д. Нет. Но мы все-таки видим незначительное улучшение”, – сказал он.

По его словам, в мае несколько улучшилась ситуация в промышленности и розничной торговле. В транспорте пока улучшений нет, однако возобновление пассажирских перевозок произошло только в июне.

При этом он отметил, что НБУ сделает все возможное для поддержки экономики и готов к новым мерам, если они будут необходимы.

По материалам РБК-Украина
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