Экономика Украины дно кризиса пока не прошла, - НБУ

Статистические данные за май 2020 года показывают некоторое оживление в экономике Украины. Однако дно кризиса пока не пройдено.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на презентации “Отчета о финансовой стабильности Национального банка Украины.

Читайте также: НБУ провел стресс-тест: 9 банков имеют риски относительно достаточности капитала, из них 2 государственных

“Я не буду оптимистично говорить, что экономика прошла дно кризиса и т. д. Нет. Но мы все-таки видим незначительное улучшение”, – сказал он.

По его словам, в мае несколько улучшилась ситуация в промышленности и розничной торговле. В транспорте пока улучшений нет, однако возобновление пассажирских перевозок произошло только в июне.

При этом он отметил, что НБУ сделает все возможное для поддержки экономики и готов к новым мерам, если они будут необходимы.