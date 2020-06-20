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PayPal откроет прямую продажу криптовалюты своим клиентам

PayPal откроет прямую продажу криптовалюты своим клиентам

Финтех-гигант PayPal планирует развернуть Прямые продажи криптовалюты своим 325 миллионам пользователей.

«Насколько я понимаю, они будут позволять покупку и продажу криптовалют напрямую в PayPal и Venmo. У них будет какая-то встроенная функция кошелька, чтобы вы могли хранить ее там», — рассказал CoinDesk хорошо осведомленный источник в отрасли.

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Для получения ликвидности платежная система планирует работать с несколькими биржами.

Другой источник подтвердил намерения PayPal об открытии продажи криптовалюты и отметил, что сервис можно ожидать в течение ближайших трех месяцев.

Стоит отметить, что PayPal находится в партнерских отношениях с Coinbase с 2016 года по вводу/выводу денежных средств.

В начале 2020 года PayPal объявил о вакансии, чтобы расширить свою исследовательскую группу Blockchain.

В интервью CoinDesk в начале этого года технический директор PayPal Шри Шивананда сказал, что компания хотела иметь свою собственную перспективу и взгляд на саму технологию блокчейн, чтобы увидеть, как она может помочь нам сделать вклад в концепцию создания открытой платформы цифровых платежей для всех».

По материалам The page
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