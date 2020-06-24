Почему банки начали отбирать клиентов у финкомпаний

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От коронакризиса пострадали не только банки, но и финансовые компании.
Об этом банкиры рассказали во время круглого стола на тему «Потребкредиты на карантине: что, почем и кому», организованного онлайн «Финансовым клубом».
«Падение количества обращений клиентов за потребительскими кредитами произошло не только у банков, но и у финансовых компаний. Падение было примерно одинаковым, но текущая тенденция, которую мы видим по данным бюро кредитных историй, такова, что обращения к банкам выросли до докарантинного уровня, а заявки, которые поступают в финансовые компании, остались на том уровне, на который они опустились – вдвое ниже, чем ранее», – рассказал заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.
Часть клиентов финкомпаний идут в банки и требуют простых дистанционных кредитов.
«К нам стали обращаться те клиенты, которые до этого брали микрокредиты в финансовых организациях. И мы на данный момент не готовы удовлетворить их потребности, поскольку они ожидают, что мы можем просто по телефонному звонку сделать перечисление кредитных средств на карточный счет клиента. Они думают, что мы как банк имеем возможность технологически предоставить тот же сервис, который они получали от микрофинансовой организации. Но банкам регулятор на данный момент такую опцию не позволяет», – рассказал Андрей Прусов.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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