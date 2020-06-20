Подключаете #cashless, получаете бесплатное обслуживание от ПриватБанка для бизнеса

После двухмесячного карантина малому и среднему бизнесу важно вернуться к прежним оборотам и возобновить полноценную деятельность с адекватной прибылью. При этом опросы свидетельствуют, что МСБ оценивает возможное уменьшение доходов в течение 2020 года в среднем на 50%.

В то же время, согласно исследованию компании GfK, более 65% предпринимателей считают основным банком для своего бизнеса ПриватБанк.

Чтобы поддержать бизнес в это непростое посткарантинное время, госбанк заявил, что вводит с начала июня и до конца августа текущего года нулевые тарифы на обслуживание тех предпринимателей, которые впервые подключат эквайринг.

Как получить бесплатное обслуживание? Для этого предпринимателю необходимо подключить эквайринг и прием платежей картами в период антикризисной акции (до 31 августа 2020 года). После чего Вы сможете бесплатно осуществлять платежи на счета контрагентов в других банках, пользоваться текущим счетом, POS-терминалами. Бесплатное обслуживание предоставляется, если Вы:

пользуетесь бизнес-или личной картой (Карта для выплат, карта «Универсальная», карты VIP ) в ТСП или Интернете на сумму не менее 5 тыс. грн/мес.;

) в или Интернете на сумму не менее 5 тыс. грн/мес.; будете иметь в период акции оборот эквайринга не менее 10 тыс. грн/мес. на один терминал;

не входите в бизнес-группы и в другие тарифные пакеты («IT Expert» и т. п.).

Сколько можно на этом сэкономить? За три месяца экономия для предпринимателя составит как минимум 1 500 грн только на абонплате за обслуживание счета и эквайринга.

Абонплата за пользование эквайрингом. Было – 400 грн/мес. Стало – бесплатно.

– 400 грн/мес. Абонплата за пользование текущим счетом. Было – 100 грн/мес. Стало – бесплатно.

– 100 грн/мес. Плата за внешние платежи (сумма за 1 платеж). Было – 2 грн с 09.04.2020 (на период карантина). Стало – бесплатно (до 01.09.2020).

Заказать подключение эквайринга можно по ссылке.

Но и это еще не все. ПриватБанк бессрочно продлил действие специальных тарифов на обслуживание IТ-предпринимателей и стартаперов. Напомним, по условиям данных тарифов представители IT-отрасли и начинающие предприниматели могут обслуживаться бесплатно и получать льготы на большинство других услуг банка.

Такой счет можно легко открыть за 3 минуты.

Кстати, ПриватБанк первым в Украине добавил функционал для предпринимателей в систему «клиент-банк» для физических лиц.

«Традиционно банки для обслуживания физических лиц и бизнеса используют различные сервисы. Так делали раньше и мы, но еще в прошлом году поставили цель создать новый, максимально простой сервис для предпринимателей по работе в Приват24 для физических лиц. Сегодня больше 700 тыс. предпринимателей, которые обслуживаются в ПриватБанке, уже могут работать со счетами также и в привычном для них Приват24», – рассказывает руководитель направления малого и среднего бизнеса ПриватБанка Сергей Клюев.

С его слов, банк и в дальнейшем планирует упрощать функционал мобильного Приват24 для предпринимателей. А именно: сделать еще более удобными операции с кредитами, депозитами, валютой, сдачей отчетов и другие операции, которые сейчас доступны в отдельной системе Приват24бизнес.

Справка Finance.ua: