В Минфине назвали объем государственного долга Украины

Объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн гривен. Украина выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству.

“Что касается государственного долга. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 миллиарда гривен. А внешний – 1 триллион 83 миллиона гривен”, – заявил Марченко.

Вместе с тем, министр подчеркнул, что план заимствований до конца года будет выполнен.

“Относительно заимствований. В законе “О государственном бюджете” предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований из внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен”, – добавил он.

Справка Finance.ua:

Народный депутат от “Слуги народа”, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявлял, что в перспективе трех-четырех лет Украина может отказаться от кредитов Международного валютного фонда.

Государственный долг Украины за апрель 2020 года вырос на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов.

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