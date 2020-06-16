В Минфине назвали объем государственного долга Украины

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Объем внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн гривен. Украина выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям государства.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству.
“Что касается государственного долга. В частности, на сегодня внутренний долг составляет 852 миллиарда гривен. А внешний – 1 триллион 83 миллиона гривен”, – заявил Марченко.
Вместе с тем, министр подчеркнул, что план заимствований до конца года будет выполнен.
“Относительно заимствований. В законе “О государственном бюджете” предусмотрены внешние и внутренние источники заимствований. На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований из внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен”, – добавил он.
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