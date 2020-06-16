Украинцы нарастили депозиты в банках

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Общая сумма вкладов украинцев в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц выросла с начала года на 28,7 млрд грн до 529,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
“Объем вкладов украинцев в банках, которые являются участниками Фонда гарантирования, вырос с начала введения карантина в Украине на 28,7 млрд грн, или на 5,7%. По данным по состоянию на 1 июня 2020 года, общая сумма средств на депозитах и текущих счетах физических лиц составила 529,8 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Как сообщила директор департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Елена Дещеня, значительного оттока средств с депозитов из-за карантина не было.
“Наши ожидания относительно возможного оттока депозитов в связи с пандемией коронавирусной инфекции не оправдались. Значительного оттока средств с депозитов в этот период не было, наоборот, объем вкладов с начала года даже вышел в плюс”, – рассказала она.
В ФГВФЛ отмечают:
“Такая положительная динамика сохраняется с прошлого года. На сегодня прирост суммы вкладов за первые 5 месяцев текущего года уже превышает темпы роста по итогам всего 2019 года. Тогда этот показатель составлял 36,1 млрд грн, или 8,2%”, – сообщают в фонде гарантирования.
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