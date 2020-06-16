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Украинцы нарастили депозиты в банках

Украинцы нарастили депозиты в банках

Общая сумма вкладов украинцев в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц выросла с начала года на 28,7 млрд грн до 529,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“Объем вкладов украинцев в банках, которые являются участниками Фонда гарантирования, вырос с начала введения карантина в Украине на 28,7 млрд грн, или на 5,7%. По данным по состоянию на 1 июня 2020 года, общая сумма средств на депозитах и текущих счетах физических лиц составила 529,8 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Как сообщила директор департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Елена Дещеня, значительного оттока средств с депозитов из-за карантина не было.

“Наши ожидания относительно возможного оттока депозитов в связи с пандемией коронавирусной инфекции не оправдались. Значительного оттока средств с депозитов в этот период не было, наоборот, объем вкладов с начала года даже вышел в плюс”, – рассказала она.

В ФГВФЛ отмечают:

  • с начала введения общенационального карантина были только незначительные колебания объема вкладов как в национальной, так и в иностранной валютах;
  • во 2 и 3 декадах марта отмечен умеренный отток средств в гривне, а в апреле произошло сокращение объема депозитов в иностранной валюте;
  • с начала ослабления карантинных мероприятий наблюдался рост потребности населения в наличных гривневых средствах – их отток был зафиксирован во 2 декаде мая;
  • эти явления были краткосрочными и на общую положительную тенденцию не повлияли. Объем вкладов быстро восстановился и с начала года вырос на 55,4 млрд грн, или 11,7%.

“Такая положительная динамика сохраняется с прошлого года. На сегодня прирост суммы вкладов за первые 5 месяцев текущего года уже превышает темпы роста по итогам всего 2019 года. Тогда этот показатель составлял 36,1 млрд грн, или 8,2%”, – сообщают в фонде гарантирования.

Справка Finance.ua:

  • В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.
  • Фонд гарантирует возмещение вкладов всем вкладчикам в банках-участниках, которыми являются все банки Украины, кроме АО «Ощадбанк». В случае признания банка неплатежеспособными Фонд обязательно выплатит гарантированное возмещение вкладчикам такого банка, ведь это является одной из основных его функций, определенных законом.
  • Валютные вклады возмещаются в гривне в пределах гарантированной суммы.

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По материалам Finance.UA
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