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LOT с июля возобновляет полеты из Киева в Варшаву

LOT с июля возобновляет полеты из Киева в Варшаву

Польская авиакомпания LOT с июля возобновляет полеты по маршруту Киев-Варшава. Рейсы будут отправляться пять раз в неделю.

Об этом сообщает польское издание tvn24.pl.

Сообщается, что LOT с 1 июля возобновляет международные рейсы из Варшавы, а также опубликовал обновленную маршрутную сеть, которая включает Киев.

Маршрутная сеть LOT из Варшавы с 1 июля: Киев, Тбилиси, Вильнюс, Осло, Амстердам, Дюссельдорф, Брюссель, Барселона, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Бухарест, Варна, Сплит, Дубровник, Задар, Подгорица, Керкира, Ханья.

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График рейсов. Полеты в Киев возобновятся со 2 июля, рейсы будет обслуживать аэропорт “Борисполь”. Планируется выполнение пяти рейсов в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту “Киев” и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.
  • Государственная авиационная служба издала решение по безопасности полетов по эксплуатационным мерам противодействия распространению инфекции коронавируса.

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По материалам Finance.UA
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