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Wizz Air возобновляет полеты из Украины

Wizz Air возобновляет полеты из Украины

Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту “Киев” и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 17 июня доступны путешествия по следующим направлениям и в следующих стран: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельда, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

Компания ввела новые правила:

  • обязательное соблюдение физического дистанцирования при посадке и усиленных санитарных мероприятиях в салонах самолетов;
  • пассажирам рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, оплачивать дополнительный багаж через Интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно;
  • на протяжении перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж – перчатки;
  • пассажирам будут раздавать дезинфицирующие салфетки;

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  • в салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки WIZZ все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором.

Цены на билеты:

  • на рейс Киев-Копенгаген стоимость билета составит от 1749 грн;
  • на рейс Киев-Будапешт стоимость билета – от 1749 грн;
  • на рейс Киев-Афины стоимость билета – от 1889 грн;
  • на рейс Киев-Таллинн стоимость билета – от 2329 грн.

Справка Finance.ua:

  • 16 июня Международный аэропорт “Киев” сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов в связи с продлением карантина в Киеве.
  • Пассажиры, которые купили авиабилеты Wizz Air, но не могут лететь из-за запрета на въезд в страну назначения из-за карантинных правил, могут обменять или вернуть билеты на общих основаниях, если рейс не изменен или не отменен.

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По материалам Finance.UA
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