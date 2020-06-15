Wizz Air возобновляет полеты из Украины

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Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту “Киев” и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 17 июня доступны путешествия по следующим направлениям и в следующих стран: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллинн (Эстония), Берлин Шонефельда, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).
Компания ввела новые правила:
Цены на билеты:
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