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Пенсионный фонд продает стаж: два варианта покупки недостающих лет для выхода на пенсию

Пенсионный фонд продает стаж: два варианта покупки недостающих лет для выхода на пенсию

Реформа пенсионной системы Украины привела к тому, что едва ли не половина украинцев по достижению 60 лет не смогут выполнить все необходимые для получения пенсии условия. Но выход есть: отсутствующий стаж теперь можно просто купить в ПФУ. Причем сделать это можно любым из двух предложенных способов.

Примерно 45 процентов граждан Украины вынуждены будут работать не до 60 лет, а до 63 или даже 65 лет, чтобы получить право пойти на заслуженный отдых, получая пенсионную помощь от государства.

Украинское законодательство предлагает гражданам два варианта покупки страхового стажа, необходимого для оформления пенсии.

С Пенсионным фондом можно заключить договор о покупке стажа. Расчет ведется по формуле: минимальную зарплату умножить на 22 процента, затем умножить на два, что по состоянию на сегодня составляет 2 078 грн. Один год стажа обойдется в 24 тысячи 900 гривен. С каждым повышением минималки в стране нужно сделать перерасчет. Такой вариант покупки необходимых для пенсии лет подходит людям, у которых приближается пенсионный возраст, а стажа недостаточно.

Как проверить свой страховой стаж онлайн 🧐

Есть еще один вариант покупки стажа в ПФУ. Вы можете добровольно делать взносы в Пенсионный фонд еще до достижения пенсионного возраста. Эту возможность выбирают люди, которые думают о старости заранее. Необходимо просто написать заявление в ПФУ о добровольной уплате минимального взноса – 22% от минималки. На данный момент это 1 039 гривен в месяц.

Справка Finance.ua:

  • Требования к стажу растут ежегодно. Если сейчас, чтобы пенсия наступила, нужно иметь как минимум 27 лет стажа, уже через восемь лет “норма” составит 35 лет.

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По материалам Today.ua
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