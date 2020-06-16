Пенсионный фонд продает стаж: два варианта покупки недостающих лет для выхода на пенсию

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Реформа пенсионной системы Украины привела к тому, что едва ли не половина украинцев по достижению 60 лет не смогут выполнить все необходимые для получения пенсии условия. Но выход есть: отсутствующий стаж теперь можно просто купить в ПФУ. Причем сделать это можно любым из двух предложенных способов.
Примерно 45 процентов граждан Украины вынуждены будут работать не до 60 лет, а до 63 или даже 65 лет, чтобы получить право пойти на заслуженный отдых, получая пенсионную помощь от государства.
Украинское законодательство предлагает гражданам два варианта покупки страхового стажа, необходимого для оформления пенсии.
С Пенсионным фондом можно заключить договор о покупке стажа. Расчет ведется по формуле: минимальную зарплату умножить на 22 процента, затем умножить на два, что по состоянию на сегодня составляет 2 078 грн. Один год стажа обойдется в 24 тысячи 900 гривен. С каждым повышением минималки в стране нужно сделать перерасчет. Такой вариант покупки необходимых для пенсии лет подходит людям, у которых приближается пенсионный возраст, а стажа недостаточно.
Есть еще один вариант покупки стажа в ПФУ. Вы можете добровольно делать взносы в Пенсионный фонд еще до достижения пенсионного возраста. Эту возможность выбирают люди, которые думают о старости заранее. Необходимо просто написать заявление в ПФУ о добровольной уплате минимального взноса – 22% от минималки. На данный момент это 1 039 гривен в месяц.
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