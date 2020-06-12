Карантин в Украине продлят до конца июля

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Адаптивный карантин в Украине продлят из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Карантин продлится до 31 июля.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.
По словам Шмыгаля, ослабление ограничений привело к увеличению количества новых больных коронавирусом, о чем свидетельствует статистика. За последнюю неделю было зафиксировано 4853 больных коронавирусом, что является наибольшим показателем за время пандемии.
“Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина, соответственно имеем сегодня, к сожалению, печальные результаты… Учитывая рост количества больных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года”, – заявил он.
Премьер подчеркнул, что в правительстве сейчас не видят лучшего способа борьбы с пандемией.
“Коронавирус никуда не исчез, угроза от него и для нашей медицинской системы, и для нас также никуда не исчезла. Для украинской экономики эти угрозы тоже не становятся меньше. Мы это понимаем, что люди устали от карантина в любой форме, однако пока нет более эффективного способа противостоять этой болезни”, – добавил Шмыгаль.
Он отметил, что Кабмин рассмотрит обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает усиление карантина в определенных регионах, если этого потребует ситуация.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещенияхВчера, 15:39 - 1336 26
В Украине может на 5% подорожать цифровая техника5 ч. назад - 885 12
За долги по коммуналке предлагают арестовывать часть зарплаты и забирать имущество2 ч. назад - 724 8
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 2552 7
В правительстве планируют развивать рынок трудаВчера, 17:00 - 905 6
Министр экономики об инфляции: ситуация катастрофическаяВчера, 19:00 - 2552 7
Президент «Киевгорстроя» рассказал, сколько денег не хватает для спасения инвесторов «Укрбуда»2 ч. назад - 2010 3
В Опендатабот можно отслеживать штрафы за нарушение ПДДВчера, 15:42 - 1439 1
ВР приняла изменения в закон о военной службеВчера, 17:40 - 1422
В правительстве планируют усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещенияхВчера, 15:39 - 1336 26
Представлен необычный электроскутер, напоминающий ноутбук с колёсиками (видео)Вчера, 15:35 - 557
С 15 июня по заданию Президента было увеличено количество пригородных поездов на КиевщинеВчера, 15:16 - 182 3
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Позавчера, 16:35 - 7002
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 546
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2376 2