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Карантин в Украине продлят до конца июля

Карантин в Украине продлят до конца июля

Адаптивный карантин в Украине продлят из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Карантин продлится до 31 июля.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании правительства.

По словам Шмыгаля, ослабление ограничений привело к увеличению количества новых больных коронавирусом, о чем свидетельствует статистика. За последнюю неделю было зафиксировано 4853 больных коронавирусом, что является наибольшим показателем за время пандемии.

“Ослабление карантинных мер многие из нас восприняли как отмену карантина, соответственно имеем сегодня, к сожалению, печальные результаты… Учитывая рост количества больных, мы продлим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года”, – заявил он.

Премьер подчеркнул, что в правительстве сейчас не видят лучшего способа борьбы с пандемией.

“Коронавирус никуда не исчез, угроза от него и для нашей медицинской системы, и для нас также никуда не исчезла. Для украинской экономики эти угрозы тоже не становятся меньше. Мы это понимаем, что люди устали от карантина в любой форме, однако пока нет более эффективного способа противостоять этой болезни”, – добавил Шмыгаль.

Он отметил, что Кабмин рассмотрит обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает усиление карантина в определенных регионах, если этого потребует ситуация.

Справка Finance.ua:

  • С 22 мая по 22 июня действует так называемый «адаптивный» (локальный) карантин. Это означает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.
  • С 1 июня в Украине начался третий этап ослабления карантина. Разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы); а также будет восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.
  • Кабинет Министров с 5 июня ослабил карантинные ограничения.

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По материалам РБК-Украина
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