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После 22 июня карантин в Украине могут продлить - Минздрав

После 22 июня карантин в Украине могут продлить - Минздрав

Карантин в Украине может быть продлен и после 22 июня. Об этом сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире “Украина 24”.

“Сейчас он (карантин – ред.) будет длиться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что если ситуация с заболеваемостью будет на таком же уровне, то карантин будет адаптивным, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта.

Ляшко добавил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в странах Европейского союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах.

Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

С 22 мая в Украине объявлен следующий этап смягчения карантина. Кабинет Министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая до 22 июня.

По материалам УКРИНФОРМ
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