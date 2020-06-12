Протесты на Русановских садах: Кличко обвиняет местных жителей

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Городской голова Киева Виталий Кличко прокомментировал протесты жителей Русановских садов из-за строительства нового моста через Днепр. Об этом он сказал на брифинге в среду, 17 июня.
Мэр утверждает, что протестующие пренебрегают интересами других киевлян.
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“Дошло до того, что некоторые жители Русановских садов утверждают, что эта земля и дорога на ул. Центральная Садовая, которая используется под строительство, относится к их частной собственности. И, мол, согласно постановлению правительства есть запрет на проезд по дороге местного значения тяжеловесной техники. Хочу отметить, что все не так. Дорога по улицам Центральная, Садовая, Железнодорожная и Дамбовая, согласно Генплану Киева до 2020 года и проекту нового Генерального плана, относится к автомагистрали районного значения. Что касается правовой собственности, то эти улицы – в коммунальной собственности города”, – сказал Кличко.
По его словам, город “не может остановить строительство мостового перехода в угоду группе людей”.
Кроме того, Кличко говорит, что заказчик строительства моста дважды делал ямочный ремонт улиц после проезда техники на стройку. Но после второго проезда активисты заблокировали движение, нарушив тем самым предварительные договоренности.
“Подольско-Воскресенский мост необходим городу… и его ждут сотни тысяч киевлян, проживающих на левом берегу. Наша цель – до конца года запустить автомобильное сообщение по новому мосту. И начать сразу строительство метро на Троещину. Блокировать строительство такого объекта недопустимо и безответственно”, – подытожил городской голова.
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