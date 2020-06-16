Власти Дании раздадут жителям деньги из-за пандемии коронавируса

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Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, в котором предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Дании.
В целом на поддержку экономики будет потрачено 60 млрд крон ($9,04 млрд).
Финансирование планируется за счет отпускной помощи, которая была заморожена, чтобы работающие получили ее при выходе на пенсию.
Каждый датчанин, который работает, должен получить около 19 000 крон помощи, за вычетом налогов сумма составит около 15 000 крон (почти $2300). Однако, по словам министра финансов Никола Уаммена, «по техническим причинам» эти средства поступят на счета граждан не сразу, а постепенно, но не позже октября.
«Датчане могут быть уверены, что деньги придут», – заявил он.
План по восстановлению экономики – это результат соглашения правительства и ряда партий, постепенно он заменит ранее принятые пакеты помощи, говорится на сайте Минфина Дании. Соглашение о мерах поддержки населения и компаний было подписано 19 марта, позже правительство Дании приняло ряд дополнительных мер.
С начала марта в Дании были закрыты школы, детские сады, рестораны, кафе и спортзалы, а также существенно ограничен въезд для иностранных граждан. Через месяц, в начале апреля правительство объявило, что приступает к смягчению мер, введенных из-за коронавируса. В частности, с середины месяца возобновили работу детсады и начальные школы. Ограничения на собрания людей в группах больше 10 человек оставались в силе до мая.
С начала пандемии в Дании было зарегистрировано 12 400 инфицированных коронавирусом, 598 человек умерли, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.
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