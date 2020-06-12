Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Испания откроет свои границы для стран Шенгенской зоны Европейского союза раньше, чем планировалось — 21 июня. Исключение — Португалия, сообщение с ней восстановят 1 июля, как планировали ранее, — пишет Reuters.
До этого испанское правительство заявляло, что разрешит иностранным туристам въезжать в страну с 1 июля без самоизоляции. Сейчас дату изменили. Более того, Балеарские острова, автономное сообщество и провинция Испании, могут начать принимать туристов в понедельник, 15 июня.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"Вчера, 13:10 - 5206 22
Камеры "поймали" авто, превысившее скорость 12 раз за день (фото)Вчера, 13:30 - 3340 12
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину — глава ОГТСУВчера, 19:00 - 4203 10
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование5 ч. назад - 1616 6
У Зеленского рассказали, как побороть коррупцию в бизнесеВчера, 15:30 - 1442 6
Право на отпуск перед увольнением: разъяснение ГострудаВчера, 14:02 - 6835
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину — глава ОГТСУВчера, 19:00 - 4203 10
Киевляне почти не пользуются ночным тарифом на электроэнергию - исследование5 ч. назад - 1616 6
Межбанк: рынок заставил всех волноватьсяВчера, 18:10 - 1614
У Зеленского рассказали, как побороть коррупцию в бизнесеВчера, 15:30 - 1442 6
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Вчера, 16:35 - 1508
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 478
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2176 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2845 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 3466