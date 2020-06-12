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Испания откроет свои границы для стран Шенгенской зоны

Испания откроет свои границы для стран Шенгенской зоны

Испания откроет свои границы для стран Шенгенской зоны Европейского союза раньше, чем планировалось — 21 июня. Исключение — Португалия, сообщение с ней восстановят 1 июля, как планировали ранее, — пишет Reuters.

До этого испанское правительство заявляло, что разрешит иностранным туристам въезжать в страну с 1 июля без самоизоляции. Сейчас дату изменили. Более того, Балеарские острова, автономное сообщество и провинция Испании, могут начать принимать туристов в понедельник, 15 июня.

Справка Finance.ua:

  • Несколько европейских стран в понедельник открывают свои границы для путешественников из ЕС после почти трех месяцев ограничений, введенных из-за коронавируса.
  • Германия отменяет пограничный контроль, и путешественникам из ЕС больше не нужно будет доказывать причину въезда в страну. Германия уже ранее открыла свои границы для соседних Австрии, Швейцарии и Франции.
По материалам Hubs
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