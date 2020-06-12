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Укртелеком продает вышки мобильной связи

Укртелеком продает вышки мобильной связи

ПАО “Укртелеком”, которому принадлежит мобильный оператор “ТриМоб”, распродает свои вышки мобильной связи. Об этом сообщается на сайте компании.

ПАО “Укртелеком” реализует через электронную торговую систему незадействованные для собственных нужд антенно-мачтовые сооружения. Такие АЩС можно использовать для обеспечения покрытия сотовой связью или для других беспроводных технологий”, – говорится в объявлении.

Как свидетельствуют данные о продажах, всего реализуется более трех десятков вышек.

В Укртелекоме уточнили, что список объектов постоянно обновляется.

Логи о продаже размещены на электронной площадке “Полонекс”, который является лидером по реализации государственного имущества в Prozorro.Sale.

Как сообщалось, в декабре 2019 года стало известно, что мобильный оператор “ТриМоб”, который является дочерней компанией “Укртелекома”, отказался от развития собственной мобильной сети и планирует предоставлять услуги своим абонентам, используя мобильную сеть доступа партнера – компании Lycamobile Украина. Исключение составляет лишь Киев, где “ТриМоб” оставит частотный ресурс в своем пользовании.

Как считают в Укртелекоме, это открывает оператору новые конкурентные возможности среди мобильных игроков телекомрынка.

По материалам УКРИНФОРМ
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