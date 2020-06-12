Укртелеком продает вышки мобильной связи

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ПАО “Укртелеком”, которому принадлежит мобильный оператор “ТриМоб”, распродает свои вышки мобильной связи. Об этом сообщается на сайте компании.
“ПАО “Укртелеком” реализует через электронную торговую систему незадействованные для собственных нужд антенно-мачтовые сооружения. Такие АЩС можно использовать для обеспечения покрытия сотовой связью или для других беспроводных технологий”, – говорится в объявлении.
Как свидетельствуют данные о продажах, всего реализуется более трех десятков вышек.
В Укртелекоме уточнили, что список объектов постоянно обновляется.
Логи о продаже размещены на электронной площадке “Полонекс”, который является лидером по реализации государственного имущества в Prozorro.Sale.
Как сообщалось, в декабре 2019 года стало известно, что мобильный оператор “ТриМоб”, который является дочерней компанией “Укртелекома”, отказался от развития собственной мобильной сети и планирует предоставлять услуги своим абонентам, используя мобильную сеть доступа партнера – компании Lycamobile Украина. Исключение составляет лишь Киев, где “ТриМоб” оставит частотный ресурс в своем пользовании.
Как считают в Укртелекоме, это открывает оператору новые конкурентные возможности среди мобильных игроков телекомрынка.
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