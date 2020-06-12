МАУ открыла продажи на первые регулярные рейсы за границу

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МАУ открыла продажи на авиарейсы Киев-Амстердам и Киев-Париж, которые станут первыми регулярными направлениями авиакомпании после ослабления ограничений на международное авиасообщение.
Полеты в Нидерланды начнутся с 16 июня, во Францию — с 17 июня. Обе линии будут обслуживаться в первое время один раз в неделю совместно с авиакомпаниями KLM и Air France.
На возобновляемые маршруты МАУ продает авиабилеты только двух классов — Economy Standard и Business Saver. Оба тарифа включают багаж и позволяют вносить изменения без ограничений.
Воспользоваться маршрутами в направлении Украины может кто угодно, т.к. правительство страны сняло ограничения на въезд иностранцев. Однако по прилету из ряда стран требуется прохождение 14-дневного карантина.
Полеты в страны ЕС пока разрешены только гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, иностранцам с видом на жительство в этих странах и людям, имеющим право на работу. Перед покупкой билета пассажиру следует удостовериться, что он входит в категорию лиц, которым разрешен въезд в страну назначения.
В дальнейшем МАУ намерена расширить международную сеть, однако пока не готова назвать конкретные направления.
«Это будут традиционные европейские города и регулярно-чартерные направления для туризма. Мы будем предлагать пассажирам и показывать только те рейсы, которые планируем выполнять, в которых видим потенциал и загрузку, чтобы не отменять их в последний момент. Также мы будем предупреждать пассажиров о всех ограничениях, которые есть в странах прибытия», — рассказали avianews.com в пресс-службе авиакомпании.
На данный момент МАУ закрыла продажи билетов на большинство своих международных направлений до 1 августа для формирования нового графика полетов.
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