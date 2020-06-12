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Аэропорт "Киев" отменил рейсы всех компаний, в том числе Wizz Air

Аэропорт "Киев" отменил рейсы всех компаний, в том числе Wizz Air

Международный аэропорт “Киев” сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов в связи с продлением карантина в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

“Международный аэропорт “Киев” не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продлением действия карантина COVID-19 в городе Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года.

Пожалуйста, внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний”, – говорится в сообщении аэропорта.

Пока неизвестно, не произойдет ли следующей отсрочки после 17 июня. Правительственное постановление 392, на которое ссылается аэропорт, не разрешает городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.

Заметим, поздно вечером в понедельник международные рейсы из утреннего блока были обозначены в графике как такие, которые выполнятся. Речь о рейсах в Биллунд, Афины и Берлин (выполняет Wizz Air) и Минск (выполняет Belavia). Сейчас все международные авиарейсы, запланированные на вторник 16 июня, в графике полетов на сайте аэропорта отмечены как отмененные.

Напомним, в Украине с 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.

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По материалам Економічна Правда
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