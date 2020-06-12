Аэропорт "Киев" отменил рейсы всех компаний, в том числе Wizz Air

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международный аэропорт “Киев” сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов в связи с продлением карантина в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
“Международный аэропорт “Киев” не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продлением действия карантина COVID-19 в городе Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года.
Пожалуйста, внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний”, – говорится в сообщении аэропорта.
Пока неизвестно, не произойдет ли следующей отсрочки после 17 июня. Правительственное постановление 392, на которое ссылается аэропорт, не разрешает городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.
Заметим, поздно вечером в понедельник международные рейсы из утреннего блока были обозначены в графике как такие, которые выполнятся. Речь о рейсах в Биллунд, Афины и Берлин (выполняет Wizz Air) и Минск (выполняет Belavia). Сейчас все международные авиарейсы, запланированные на вторник 16 июня, в графике полетов на сайте аэропорта отмечены как отмененные.
Напомним, в Украине с 15 июня возобновилось международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"Вчера, 13:10 - 4777 21
Камеры "поймали" авто, превысившее скорость 12 раз за день (фото)Вчера, 13:30 - 2907 10
У Зеленского рассказали, как побороть коррупцию в бизнесеВчера, 15:30 - 1248 4
Что грозит водителям за скрытие номеров автоВчера, 09:15 - 3901 4
Что делать, если банк без предупреждения повышает тариф за пользование картой2 ч. назад - 557 3
Право на отпуск перед увольнением: разъяснение ГострудаВчера, 14:02 - 6005
Более 1000 инвесторов Укрбуда пришли к Зеленскому с "таблеткой"Вчера, 13:10 - 4777 21
Межбанк: с понедельника ситуация на рынке начнет менятьсяВчера, 11:16 - 3915 1
В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системыВчера, 13:00 - 3455 2
"Газпром" начал демонтаж российских труб, по которым газ идет в Украину — глава ОГТСУВчера, 19:00 - 3301 3
В Украине запустили производство новой модели автомобиля (фото)Вчера, 16:35 - 1079
Sony представила официальный дизайн новой Playstation 5 (фото, видео)12.06.2020, 12:10 - 458
Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса09.06.2020, 16:10 - 2123 2
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 2817 13
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 3437