В Украине втрое уменьшилось количество районов

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Кабинет министров Украины утвердил список из 129 районов в Украине вместо 490 существующих. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, деление на существующие сейчас районы было проведено еще в первой половине прошлого века и уже не соответствует современным реалиям. “Сейчас существует на карте 490 районов.
Их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Сейчас есть районы, где проживает 5000 человек, и есть районы, где проживает более 180 тысяч человек. Есть большие перекосы в субвенциях, дотациях, способности этих районов“, – уточнил Шмыгаль.
По словам премьера, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования властей и отсутствия дублирования функций. Напомним, что Минрегион обнародовал проекты будущих районов в Украине. Карты разработаны на основе предложений ОГА. Опубликованные карты не являются окончательными документами.
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