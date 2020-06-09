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В Украине втрое уменьшилось количество районов

В Украине втрое уменьшилось количество районов

Кабинет министров Украины утвердил список из 129 районов в Украине вместо 490 существующих. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, деление на существующие сейчас районы было проведено еще в первой половине прошлого века и уже не соответствует современным реалиям. “Сейчас существует на карте 490 районов.

Их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Сейчас есть районы, где проживает 5000 человек, и есть районы, где проживает более 180 тысяч человек. Есть большие перекосы в субвенциях, дотациях, способности этих районов“, – уточнил Шмыгаль.

По словам премьера, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования властей и отсутствия дублирования функций. Напомним, что Минрегион обнародовал проекты будущих районов в Украине. Карты разработаны на основе предложений ОГА. Опубликованные карты не являются окончательными документами.

По материалам bigmir.net
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