Как бизнесу подготовиться к проверке: создан бесплатный сервис

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В Украине разработали бесплатные онлайн-инструменты, которые помогут малому и среднему бизнесу подготовиться к проверкам и узнать, как защитить свои права.
Об этом сообщили на презентации сервиса “Помощник предпринимателя” и пособия “Легкие проверки: руководство для бизнеса”.
“Основной проблемой является то, что предприниматель остается один на один с инспектором, который лучше разбирается в правилах и нарушениях, а следовательно, бизнес проигрывает в любом случае. То есть проверки были способом охоты на предпринимателей. Мы хотим сделать так, чтобы предприниматель был на равных с инспектором и знал, что ему делать до, во время и после государственной проверки”, — отметил Алексей Дорогань, исполнительный директор Офиса эффективного регулирования BRDO.
Кому понадобятся эти сервисы: всем, кто сталкивается с государственными проверками — то есть бизнесу.
Найти “Помощник предпринимателя” и пособие можно на Инспекционном портале по адресу: inspections.gov.ua/ready4.
Что можно узнать в руководстве: это пошаговая инструкция о том, как бизнесу правильно проходить проверки контролирующих органов. Каждый шаг включает:
С чем поможет сервис “Помощник предпринимателя” :
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