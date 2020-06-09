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Как бизнесу подготовиться к проверке: создан бесплатный сервис

Как бизнесу подготовиться к проверке: создан бесплатный сервис

В Украине разработали бесплатные онлайн-инструменты, которые помогут малому и среднему бизнесу подготовиться к проверкам и узнать, как защитить свои права.

Об этом сообщили на презентации сервиса “Помощник предпринимателя” и пособия “Легкие проверки: руководство для бизнеса”.

“Основной проблемой является то, что предприниматель остается один на один с инспектором, который лучше разбирается в правилах и нарушениях, а следовательно, бизнес проигрывает в любом случае. То есть проверки были способом охоты на предпринимателей. Мы хотим сделать так, чтобы предприниматель был на равных с инспектором и знал, что ему делать до, во время и после государственной проверки”, — отметил Алексей Дорогань, исполнительный директор Офиса эффективного регулирования BRDO.

Кому понадобятся эти сервисы: всем, кто сталкивается с государственными проверками — то есть бизнесу.

Найти “Помощник предпринимателя” и пособие можно на Инспекционном портале по адресу: inspections.gov.ua/ready4.

Что можно узнать в руководстве: это пошаговая инструкция о том, как бизнесу правильно проходить проверки контролирующих органов. Каждый шаг включает:

  • законодательство: понятно объяснены законодательные требования относительно того или иного вопроса;
  • алгоритм действий;
  • практические советы от юриста о том, как вести себя на каждом шагу;
  • полезные ссылки: ссылки на первоисточники, если у предпринимателей возникнет необходимость подробнее исследовать законодательство;
  • Примеры документов с объяснением того, что они должны содержать в соответствии с законодательством;

С чем поможет сервис “Помощник предпринимателя” :

  • функционал портала поделен на инструменты и рекомендации до, во время и после проверки;
  • расширенные функции представлены в личном кабинете, который с помощью кода ЕГРПОУ может зарегистрировать любой предприниматель. В нем можно увидеть досье своего предприятия, календарь плановых и внеплановых проверок.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым установила мораторий на проведение документальных и фактических проверок на время карантина в связи с коронавирусом.
  • Офис развития малого и среднего предпринимательства создал общий информационный ресурс для бизнеса во время карантина: sme.gov.ua/covid19.
По материалам Finance.UA
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