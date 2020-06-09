Фонд гарантирования получит больше прав при возмещении убытков банков-банкротов

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Украина намерена добиться ощутимого прогресса в снижении стоимости банкротства банков для государства, в том числе за счет поправок в законодательство, и предоставлении Фонду гарантирования вкладов физлиц права (ФГВФЛ) на судебное урегулирование со связанными лицами.
Об этом отмечается в меморандуме Международного валютного фонда по новой 18-ти месячной Программе Stand-by для Украины.
В частности, запланировано принятие поправок к закону о ФГВФЛ в качестве структурного маяка на конец октября 2020 года, которые усилят возможности Фонда требовать возмещения убытков от связанных сторон, не проявляя дефицит в ликвидационном имуществе, и без истечения срока исковой давности.
“ФГВФЛ будет уполномочен заключать судебное урегулирование со связанными сторонами, при условии четких гарантий (например, после подтверждения независимым аудитом того, что перспективы восстановления в разумные сроки ограничены без урегулирования, учитывая финансовое состояние связанных лиц, защищая права ФГВФЛ на досрочное урегулирования в случае нарушения, в том числе через залог и через прозрачное информирование общественности о таких соглашениях)”, – сказано в документе.
Эти поправки также будут способствовать внедрению временных мер по связанных лиц во время гражданских исков и признают статус ФГВФЛ как пострадавшего в уголовном судопроизводстве.
Перед принятием этого закона до конца июня намечено разработать стратегический документ, в котором будет предложен комплекс надежных мер по улучшению возвращения активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц, в том числе путем использования административных механизмов, по которому затем будут проведены консультации со специалистами МВФ.
Помимо того, в законопроекте, который разрабатывается на замену закона о финансовых услугах, бенефициарные владельцы обанкротившихся банков будут лишены права участия в небанковских финансовых учреждениях в статусе владельца или руководителя, и это будет дополнительно поддерживаться соответствующими требованиями к декларированию. НБУ будет принимать принудительные действия против таких владельцев и руководителей.
Согласно меморандуму, новые поправки к банковскому законопроекту также потребуют от банков раскрывать информацию о связанных сторонах, которые не выполняют своих обязательств более 180 календарных дней.
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