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США отменили часть пошлин на китайские товары

США отменили часть пошлин на китайские товары

Официальный Вашингтон отменил введенные недавно пошлины более чем на 30 наименований из перечня продукции, импортируемой из Китая.

Речь идет об исключении на $300 млрд, сообщается в официальном сообщении, размещенном в четверг, 11 июня, в электронной базе Федерального реестра США.

«Этот документ сообщает о решении представителя США на торговых переговорах одобрить некоторые запросы на исключения. Представитель США на торговых переговорах будет продолжать периодически принимать решения по запросам”, – отмечается в тексте.

Исключения, которые будут действовать до 1 сентября 2020 года, в частности, касаются таких товаров, как определенные виды печатных книг на китайском языке, перчатки, провода, рыболовные крючки, некоторые разновидности литиево-ионных аккумуляторов. В целом в списке более 30 категорий.

Напомним, в сентябре 2018 года США ввели пошлины на китайскую продукцию. Вскоре американское правительство начало принимать заявки от компаний на включение некоторых наименований китайских товаров в список исключений.

По материалам Главком
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