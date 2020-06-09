США отменили часть пошлин на китайские товары

Официальный Вашингтон отменил введенные недавно пошлины более чем на 30 наименований из перечня продукции, импортируемой из Китая.

Речь идет об исключении на $300 млрд, сообщается в официальном сообщении, размещенном в четверг, 11 июня, в электронной базе Федерального реестра США.

«Этот документ сообщает о решении представителя США на торговых переговорах одобрить некоторые запросы на исключения. Представитель США на торговых переговорах будет продолжать периодически принимать решения по запросам”, – отмечается в тексте.

Исключения, которые будут действовать до 1 сентября 2020 года, в частности, касаются таких товаров, как определенные виды печатных книг на китайском языке, перчатки, провода, рыболовные крючки, некоторые разновидности литиево-ионных аккумуляторов. В целом в списке более 30 категорий.

Напомним, в сентябре 2018 года США ввели пошлины на китайскую продукцию. Вскоре американское правительство начало принимать заявки от компаний на включение некоторых наименований китайских товаров в список исключений.