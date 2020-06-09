С июля в столице изменят условия льготного проезда в транспорте для гостей города

С 1 июля столица вынужденно меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основаниях. При регистрации электронного билета. Возмещение же расходов на проезд будут осуществлять органы социальной защиты населения по месту регистрации человека», – отметил Виталий Кличко.

С 1 июля пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы будут должны:

приобрести билет любым удобным способом;

воспользоваться им в общественном транспорте;

сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда, или банковскую выписку – при оплате банковской картой;

обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

«Еще раз подчеркиваю – такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги льготного проезда лиц, которые не зарегистрированы в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют. Город неоднократно обращался к правительству с просьбой урегулировать вопрос компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, мы обращались к областным, городским, поселковым и сельским советам с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их общин, имеющих льготы», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и дальше будут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета – по карточке киевлянина. Оформить ее можно в любом отделении государственного «Ощадбанка».

Напомним, электронный билет с 1 апреля стал единственным способом оплаты проезда в Киеве, и только льготные категории, которые имеют проездные образцы, могут пользоваться ими до 1 июля.