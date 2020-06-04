Премьер рассказал о борьбе с повышением цен

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как правительство во время карантина регулировало цены на продукты.
Об этом он рассказал во время пресс-конференции о 100 днях работы правительства.
“В коммуналке роста цен не произошло, наоборот, правительство работало над тем, чтобы цены на энергоносители снижались, напрямую влияли на снижение тарифов на электроэнергию. Относительно цен. Инфляция в начале этого года составила 1,7%”, – заявил министр.
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По его словам, когда начались панические настроения, были колебания цен на отдельные группы товаров.
“Действительно, в начале марта на такие продукты массово потребления, как гречка, цены начинали расти, но это было буквально в течение нескольких дней. Мы запретили экспорт гречки, и сегодня ситуацию с ценами мы мониторим практически в ежедневном режиме, она стабилизирована”, – добавил премьер.
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